Назови названия лесных обетателей лесная птица помогающая дубу расселиться. съедобный лесной разрушитель. многолетнее растение с крупным твердым стеблем которое называют стволом. лесной потребитель запасающий орехи и грибы. мел...

Окружающий мир
Назови названия лесных обетателей лесная птица помогающая дубу расселиться. съедобный лесной разрушитель. многолетнее растение с крупным твердым стеблем которое называют стволом. лесной потребитель запасающий орехи и грибы. мелкие животные повреждающие кору деревьев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесные обитатели, лесные жители, все что могла озаглавить. прости если не помогла.
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