И летом и весной и осенью и зимой ставить ли запитые
Русский язык
И летом и весной и осенью и зимой ставить ли запитые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, запятые здесь ставить нужно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста составить предложения: 1. определение, подлежащее,сказуемое, обстоятельство. 2. обстоятельство подлежащее,сказуемое, обсто...
Окружающий мир
Назови названия лесных обетателей лесная птица помогающая дубу расселиться. съедобный лесной разрушитель. многолетнее растение с крупным твердым ст...
Математика