И летом и весной и осенью и зимой ставить ли запитые

Русский язык
И летом и весной и осенью и зимой ставить ли запитые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, запятые здесь ставить нужно
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