ПОМОГИТЕ!!! РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ!!! 7*х-58=397 СРОЧНО!!!
Математика
ПОМОГИТЕ!!! РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ!!! 7*х-58=397 СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*х-58=397 7*х=397+58 7*х=455 х=455:7 х=65
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