Эмоциональная-чувства. Рациольная-ум Надо написать про эмоциональные покупки и рациональные покупки. Нужна объяснить, как ты выбираешь покупки? И объяснить почему?
Обществознание
Эмоциональная-чувства. Рациольная-ум Надо написать про эмоциональные покупки и рациональные покупки. Нужна объяснить, как ты выбираешь покупки? И объяснить почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмоциональная покупка , это та покупка в которой нет необходимости , но мы её покупаем для удовлетворения духовных потребностей . Рациональная покупка , это та покупка без который нельзя обойтись и которая необходима
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