Решите задачу с помощью уравнения Катя взяла из коробки 17 карандашей и положила 25 в результате в коробке стало 47 карандашей . Сколько карандашей было в коробке первоначально

Математика

Решите задачу с помощью уравнения Катя взяла из коробки 17 карандашей и положила 25 в результате в коробке стало 47 карандашей . Сколько карандашей было в коробке первоначально

Автор: Гость