Решите задачу с помощью уравнения Катя взяла из коробки 17 карандашей и положила 25 в результате в коробке стало 47 карандашей . Сколько карандашей было в коробке первоначально
Математика
Решите задачу с помощью уравнения Катя взяла из коробки 17 карандашей и положила 25 в результате в коробке стало 47 карандашей . Сколько карандашей было в коробке первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-17+25=47 x=47-25+17 x=39карандашей было в коробке первоначально
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Поєднай наведені слова з часткою "таки" різними способами так, щоб утворилися слова, з якими ця частка писалася би окремо та через дефіс: Вирішив,...
Русский язык