Здесь есть запятые и причастие? Когда мой друг ел лимон его лицо сморщилось.

Русский язык
Здесь есть запятые и причастие? Когда мой друг ел лимон его лицо сморщилось.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мой друг ел лимон,его лицо сморщилось.
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