Из атома химического элемента Кальция образовался ион с зарядом +2 запишите сколь??о в нем Электронов.... Протонов..... Нейтронов.....
Химия
Из атома химического элемента Кальция образовался ион с зарядом +2 запишите сколь??о в нем Электронов.... Протонов..... Нейтронов.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca⁺² p=20 e=18 n=20.........................
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