Из атома химического элемента Кальция образовался ион с зарядом +2 запишите сколь??о в нем Электронов.... Протонов..... Нейтронов.....

Химия

Из атома химического элемента Кальция образовался ион с зарядом +2 запишите сколь??о в нем Электронов.... Протонов..... Нейтронов.....

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