Из 36 м ткани он сшил 4 платья и 5 халатов сколько метров ткани портной потратил на п??шив всех платьев и халатов

Математика

Из 36 м ткани он сшил 4 платья и 5 халатов сколько метров ткани портной потратил на п??шив всех платьев и халатов

Автор: Гость