Из 36 м ткани он сшил 4 платья и 5 халатов сколько метров ткани портной потратил на п??шив всех платьев и халатов

Математика
Из 36 м ткани он сшил 4 платья и 5 халатов сколько метров ткани портной потратил на п??шив всех платьев и халатов
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Гость:
36м он потратил ткани
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