Какую роль лес играет в твоей жизни????
Окружающий мир
Какую роль лес играет в твоей жизни????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей жизни лес играет роль чистого и красивого места где можно расслабится и увидеть красивые цветы, птиц и различные ягоды и грибы.
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