Какую роль лес играет в твоей жизни????

Окружающий мир
Какую роль лес играет в твоей жизни????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей жизни лес играет роль чистого и красивого места где можно расслабится и увидеть красивые цветы, птиц и различные ягоды и грибы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Представить виде десятичной дроби 1/2
Ответить
Русский язык
Какое проверочное слово к слову былинки
Ответить
Русский язык
Все фразеологизмы из ,,Бородино" с объяснением
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста составить таблицу к задачам и решить задачи 1) Прогулочный т??плоход по течению реки проплывает 12 км за такое же время, что ...
Ответить
Математика
Узнать объём куба если площадь его поверхности 24 м квадратных
Ответить