Лодка двигалась 2 часа по течению и 3 часа против течения.какое расстояние она проделала за это время если собственная скорость лодки 38 км/ч,а скорость течения реки 3 км/ч?
Математика
Лодка двигалась 2 часа по течению и 3 часа против течения.какое расстояние она проделала за это время если собственная скорость лодки 38 км/ч,а скорость течения реки 3 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((38+3)х2))+((38-3)х3))=187
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