Лодка двигалась 2 часа по течению и 3 часа против течения.какое расстояние она проделала за это время если собственная скорость лодки 38 км/ч,а скорость течения реки 3 км/ч?

Математика

Лодка двигалась 2 часа по течению и 3 часа против течения.какое расстояние она проделала за это время если собственная скорость лодки 38 км/ч,а скорость течения реки 3 км/ч?

Автор: Гость