СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА! КТО ХОЧЕТ БАЛЛЫ !!!! номер : 1144

Гость: Гость:

А) 45*56=2520 45*15=810 2520+810=3330 70*72=5040 а дальше ДЕЛИ :) Б) 38*53=2014 38*25=950 2014+950=2964 19*42=798 теперь тоже дели В) 395*43=16985 5*43=215 16985+215=17200