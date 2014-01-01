СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА! КТО ХОЧЕТ БАЛЛЫ !!!! номер : 1144
Математика
СРОЧНО!!!! ПОЖАЛУЙСТА! КТО ХОЧЕТ БАЛЛЫ !!!! номер : 1144
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 45*56=2520 45*15=810 2520+810=3330 70*72=5040 а дальше ДЕЛИ :) Б) 38*53=2014 38*25=950 2014+950=2964 19*42=798 теперь тоже дели В) 395*43=16985 5*43=215 16985+215=17200
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