Найдите закономерность и продолжите ряд: сосна, секвойя, гинкго... а) сфагнум б) берёза в) лиственница г) лотос

Биология

Найдите закономерность и продолжите ряд: сосна, секвойя, гинкго... а) сфагнум б) берёза в) лиственница г) лотос

Автор: Гость