Найдите значение выражения 1)а(а+2)*(а+4)*(а+8) при а 3 2)b(b-3)*(b-6)*(b-8) при b 13

Математика

Найдите значение выражения 1)а(а+2)*(а+4)*(а+8) при а 3 2)b(b-3)*(b-6)*(b-8) при b 13

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