Найдите значение выражения 1)а(а+2)*(а+4)*(а+8) при а 3 2)b(b-3)*(b-6)*(b-8) при b 13
Математика
Найдите значение выражения 1)а(а+2)*(а+4)*(а+8) при а 3 2)b(b-3)*(b-6)*(b-8) при b 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3×5×7×11 умножаем что бы скобках ответ1115
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