Упростите и найдите значения выражения: а) 5/7а + 3/14а при а=4 2/3; 7/13. б) 3/8у + у - 1/4у при ??=2 2/3; 4/9. в) 13/15м - 3/4м + 1/12м при м=2 1/2; 6 1/4. г) 1/3х + 3/4х - 4/9х при х=1 13/23; 9/46.
Математика
Упростите и найдите значения выражения: а) 5/7а + 3/14а при а=4 2/3; 7/13. б) 3/8у + у - 1/4у при ??=2 2/3; 4/9. в) 13/15м - 3/4м + 1/12м при м=2 1/2; 6 1/4. г) 1/3х + 3/4х - 4/9х при х=1 13/23; 9/46.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Если а= 4 то, (5/7)*4 + (3/14)*3= 20/7+9/14=40/14+9/14= 3,5 б) Если у=2 то, (3/8)*2+2-1/4*2=6/8+2+2/4=26/8 Если вы так решаете, напиши я дальше решу!
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