Математика 624 5 класс 1=× 2=×,на 4 больше чем первое 3=×,на 8 больше чем второе 4=×,н?? 24 больше чем третье Сумма=136 Прошу ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ
Математика
Математика 624 5 класс 1=× 2=×,на 4 больше чем первое 3=×,на 8 больше чем второе 4=×,н?? 24 больше чем третье Сумма=136 Прошу ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 = X, 2 = x+4, 3 = x+8+4, 4 = x+8+4+24, тогда x+x+4+x+8+4+x+8+4+24=136 4x=84 x=84/4 x=21
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