Математика 624 5 класс 1=× 2=×,на 4 больше чем первое 3=×,на 8 больше чем второе 4=×,н?? 24 больше чем третье Сумма=136 Прошу ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ

Математика

Математика 624 5 класс 1=× 2=×,на 4 больше чем первое 3=×,на 8 больше чем второе 4=×,н?? 24 больше чем третье Сумма=136 Прошу ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ

Автор: Гость