Описать жизненую ситуацию,когда душа не рада

Обществознание
Описать жизненую ситуацию,когда душа не рада
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Душа не рада Короче я ходил на тренировки по карате , все получалось,как никогда раньше , а потом мы с родителями переехали в другую страну , и сейчас я имею определенные проблемы со здоровьем и больше я не могу ходить на карате
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