Просклоняй Зеркало, кино

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Просклоняй Зеркало, кино
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.   зе́ркало/  зеркала́ (мн.ч) Р.   зе́ркала /  зерка́л (мн.ч) Д.   зе́ркалу /  зеркала́м (мн.ч) В.   зе́ркало /  зеркала́ (мн.ч) Т.   зе́ркалом /  зеркала́ми (мн.ч) П.   зе́ркале /  зеркала́х (мн.ч)
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