Просклоняй Зеркало, кино
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Просклоняй Зеркало, кино
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И. зе́ркало/ зеркала́ (мн.ч) Р. зе́ркала / зерка́л (мн.ч) Д. зе́ркалу / зеркала́м (мн.ч) В. зе́ркало / зеркала́ (мн.ч) Т. зе́ркалом / зеркала́ми (мн.ч) П. зе́ркале / зеркала́х (мн.ч)
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