У мальчика было 90 книг.на первую полку шкафа он поставил28 книг, на вторую 30, а остальные книги -на третью полку.сколько книг стоит на третьей полке шкафа?

Математика

У мальчика было 90 книг.на первую полку шкафа он поставил28 книг, на вторую 30, а остальные книги -на третью полку.сколько книг стоит на третьей полке шкафа?

Автор: Гость