У мальчика было 90 книг.на первую полку шкафа он поставил28 книг, на вторую 30, а остальные книги -на третью полку.сколько книг стоит на третьей полке шкафа?
Математика
У мальчика было 90 книг.на первую полку шкафа он поставил28 книг, на вторую 30, а остальные книги -на третью полку.сколько книг стоит на третьей полке шкафа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30+28=58(кн)-1и 2 полка 2)90-58=32(кн)-3полка Ответ:32книг на третей полке
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