Дать полный ответ на вопрос: куда на зиму прячутся бабочки и комары?
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Дать полный ответ на вопрос: куда на зиму прячутся бабочки и комары?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прячутся бабочки в кокон а каморы в тёплое место
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