Закончите схему реакций Cu+HNO3(конц)→. Расставьте коэффициенты с помощью электронн??го баланса. Укажите окислитель и восстановитель.
Химия
Закончите схему реакций Cu+HNO3(конц)→. Расставьте коэффициенты с помощью электронн??го баланса. Укажите окислитель и восстановитель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu+4HNO3(конц.)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O1 Сu(0) - 2e = Cu(+2) 2 N(+5) + 1e = N(+4) Cu(Cu(0)) - восстановительHNO3(N(+5)) - окислитель
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