Нужно ли ставить запятые и где в предложении: 1)В нашем мире на мой взгляд много лю??ей. 2)Он,будучи человеком все-таки отдал ему шапку. 3)Он служил власти и ни при каких условиях не мог нарушить ее. 4)Все эти покупки,поступки ...

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Нужно ли ставить запятые и где в предложении: 1)В нашем мире на мой взгляд много лю??ей. 2)Он,будучи человеком все-таки отдал ему шапку. 3)Он служил власти и ни при каких условиях не мог нарушить ее. 4)Все эти покупки,поступки лишь укрепляли дружбу.

Автор: Гость