Выполни запись цифрами и найди значения частного. 1)32дес./8 2)27дес.3 3)48дес./6 54сот./9 56сот./7 42сот./7 63дес./7 49дес./7 36дес./9
Математика
Выполни запись цифрами и найди значения частного. 1)32дес./8 2)27дес.3 3)48дес./6 54сот./9 56сот./7 42сот./7 63дес./7 49дес./7 36дес./9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320 : 8 = 40 2) 270 :3 = 90 3) 480 : 6 = 80 4) 5400 : 9= 600 5)5600 :7=800 6)4200 :7 =600 7)630 :7 = 90 8)490 :7= 70 9)360:9= 40
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