Как называется разбор слова где например: 1) Стул - сущ. 2) Пост. призн. 3) Непост. призн. 4)здесь типо падёж ед или мн число 5) и что-то здесь такое срочно помогите завтра контрольная

Русский язык
Как называется разбор слова где например: 1) Стул - сущ. 2) Пост. призн. 3) Непост. призн. 4)здесь типо падёж ед или мн число 5) и что-то здесь такое срочно помогите завтра контрольная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический разбор слова?
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