Скиньте пожалуйста две желательно короткий легенды о цветах

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Скиньте пожалуйста две желательно короткий легенды о цветах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1                 фиалка говорят что эта забытая туфелька афродиты которая превратилась в цветок      2             лилия однажды гера кормила младенца ареса и капли молока упали на землю и превратились в цветы
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