Назовите развязку в сказке конек горбунок
Литература
Назовите развязку в сказке конек горбунок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
– Эта волшебная сказка о простом русском парне, который попадает в трудности, но благодаря своему другу коньку-горбунку, преодолевает все трудности и получает заслуженную награду.
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