Сочинение на тему "Берегите наш язык"

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Сочинение на тему: Берегите наш бесценный дар — речь! (сочинение-рассуждение) Берегите наш бесценный дар - речь! (сочинение-рассуждение) Вначале было Слово... Так начинается книга книг - Библия. Именно в слове берет все свое начало. Сегодня мы не придаем слову такого большого значения, как в древности. Человек мало обеспокоен тем, как он говорит. Ему важнее то, что он говорит. Важно передать в слове побольше информации. Наша речь стала однообразной, неэмоциональной, в ней много вульгаризмов, а то и непечатных слов и выражений. Среди молодежи сейчас очень популярен свой особый язык. Его называют молодежным сленгом, или жаргоном. Мне кажется, что такие наши словечки, как "врубаться", "замолодь", "прикид", "отмороженный" и другие, нужны иногда как протест против стандартности, языковых штампов, против словесной пышности и пустословия. Иногда хочется общаться со своими сверстниками так, чтобы взрослые не проникали в мир наших интересов, хочется просто поболтать о своем на "своем" языке. Но набор слов молодежного сленга небольшой. Некоторые ученые-филологи утверждают, что, если человек постоянно пользуется таким языком, он глупеет, даже голос его не развивается, а становится монотонным, утрачивая свое звуковое многообразие. Человеку, чтобы выразить сложный мир своей души, нужен целый мир слов, а не тесный круг сленга. И рука тянется к томику Пушкина, Блока, Толстого. Вот уж где удивительное Царство Слова! Начинаешь по-новому понимать значение библейской строки: "Сначала было Слово..." Прекрасные слова наполняют наши души высокими чувствами. А еще в слове запечатлена История. Вот как писал о слове большой писатель И. А. Бунин: Молчат гробницы, мумии и кости, - Лишь слову жизнь дана: Из древней тьмы, на мировом погосте, Звучат лишь Письмена. http://www.ukrlib.com.ua/soch-rus/printout.php?id=115 Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык Евгений Чепуров О состоянии здоровья русского народа довольно красноречиво говорит статистика, утверждающая, что смертность русского населения России намного выше рождаемости, а это весьма тревожный сигнал, информирующий о вырождении нации, и об этом следует срочно звонить во все колокола. В полном соответствии со здоровьем своего народа находится состояние русского языка, терпящего сокрушительное фиаско, усугубляющееся резкой деформацией политической и экономической систем в России. На гребне реформаторской волны возникла как бы новая общность людей, не обремененных высоким образованием, но с преувеличенными претензиями на ведущую роль в бизнесе, средствах массовой информации, очагах культуры и т.д. Они создали свои нравы, свой язык, копирующий "блатную феню". Заявив о себе русским фольклором в форме анекдотов о делах своих и помышлениях, назвали себя "новыми русскими". На сочной ниве их антирусской лексики ярким букетом расцвели слова, не отмеченные академическими словарями классического русского языка, а именно: вкуснятина, непруха, неудобняк, нал, бабки, кидало, наезд, прикол, прокол, по барабану и несть им числа. Язык "новых русских" проник в жизнеутверждающие речи депутатов Госдумы, достиг эстрады и поразил кинематограф. Австралийцы, с большой любовью изучающие русский язык и культуру русскую, не могут взять в толк, например, какое лексическое значение имеет слово "блин" в фильме "Особенности национальной охоты", так как оно грамматически не связано в фразе, произнесенной героем фильма. Это типичное словопаразит от "новых русских", имея примитивно-ругательный смысл, оно жирной кляксой ложится на прекрасный русский язык. Чтобы хоть как-то обогатить свою скудную речь, "новые русские" вкрапляют в нее слова иностранного происхождения (чаще английские), к примеру: эксклюзив, бартер, брокер, супермаркет и уйму других. Слова эти на фоне самобытного и богатого фонетически русского языка выглядят, извините, как на корове седло...