Найти слова ,которые обозночают безударные гласные в корне слова,подчеркни Гроз?? началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним.Молния запрыгала по черным тучам,разливая по ним огненые ручьи .Гром бил деревья по макушкам. ...

Русский язык
Найти слова ,которые обозночают безударные гласные в корне слова,подчеркни Гроз?? началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним.Молния запрыгала по черным тучам,разливая по ним огненые ручьи .Гром бил деревья по макушкам. Листья отчаянно трепетали,совершая от страха бег на одном и том же месте
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гроза -корень гроз ,подчеркиваем "о". Началась- корень ча, подчеркиваем вторую "о". Разливая - корень лив , подчеркиваем "и". Ручьи- корень ручь , подчеркиваем "у" Трепетали - корень трепет, подчеркиваем первую и вторую "е". Одном-корень од , подчеркиваем первую "о". Совершая- корень вер, подчеркиваем "е"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Текст характеристика Негоро из 15 летнего капитана от его лица (3-5 предложений)
Ответить
Математика
У мальчика было 90 книг.на первую полку шкафа он поставил28 книг, на вторую 30, а остальные книги -на третью полку.сколько книг стоит на третьей по...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему "Берегите наш язык"
Ответить
Алгебра
30 баллов. 6 задание. Помогите пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
Начерти такие многоугольники и найди периметр каждого из них четырехугольник 2см5мм. 3см5мм и треугольник 2см5мм .3см
Ответить