Найти слова ,которые обозночают безударные гласные в корне слова,подчеркни Гроз?? началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним.Молния запрыгала по черным тучам,разливая по ним огненые ручьи .Гром бил деревья по макушкам. ...

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Найти слова ,которые обозночают безударные гласные в корне слова,подчеркни Гроз?? началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним.Молния запрыгала по черным тучам,разливая по ним огненые ручьи .Гром бил деревья по макушкам. Листья отчаянно трепетали,совершая от страха бег на одном и том же месте

Автор: Гость