Найти слова ,которые обозночают безударные гласные в корне слова,подчеркни Гроз?? началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним.Молния запрыгала по черным тучам,разливая по ним огненые ручьи .Гром бил деревья по макушкам. ...
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Найти слова ,которые обозночают безударные гласные в корне слова,подчеркни Гроз?? началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним.Молния запрыгала по черным тучам,разливая по ним огненые ручьи .Гром бил деревья по макушкам. Листья отчаянно трепетали,совершая от страха бег на одном и том же месте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гроза -корень гроз ,подчеркиваем "о". Началась- корень ча, подчеркиваем вторую "о". Разливая - корень лив , подчеркиваем "и". Ручьи- корень ручь , подчеркиваем "у" Трепетали - корень трепет, подчеркиваем первую и вторую "е". Одном-корень од , подчеркиваем первую "о". Совершая- корень вер, подчеркиваем "е"
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