Должен ли разумный человек жить чувствами? Сочинение!!!Очень срочно!!!

Литература
Должен ли разумный человек жить чувствами? Сочинение!!!Очень срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувства человека это важно, человек не может жить без чувств.  Например- разумный умный человек пришел с роботы уставшим и забыл сделать роботу, а на следующий день он вспомнил об этом и расстроился. Вот это и есть чувства. Без чувств человек не сможет жить  вить радость, горе, волнение, страх это всё чувство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти слова ,которые обозночают безударные гласные в корне слова,подчеркни Гроз?? началась утром. Светлое небо сразу стало вечерним.Молния запрыг...
Ответить
Українська мова
Текст характеристика Негоро из 15 летнего капитана от его лица (3-5 предложений)
Ответить
Математика
У мальчика было 90 книг.на первую полку шкафа он поставил28 книг, на вторую 30, а остальные книги -на третью полку.сколько книг стоит на третьей по...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему "Берегите наш язык"
Ответить
Алгебра
30 баллов. 6 задание. Помогите пожалуйста!!!!
Ответить