Должен ли разумный человек жить чувствами? Сочинение!!!Очень срочно!!!

Гость: Гость:

Чувства человека это важно, человек не может жить без чувств. Например- разумный умный человек пришел с роботы уставшим и забыл сделать роботу, а на следующий день он вспомнил об этом и расстроился. Вот это и есть чувства. Без чувств человек не сможет жить вить радость, горе, волнение, страх это всё чувство.