Сочинение. Маша Миронова - нравственный идеал Пушкина

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Марья Ивановна воспитывалась в очень хорошей семье и поэтому она была воспитанной и честной. Когда Гринев решил жениться на Маше, он послал отцу письмо, в котором просил благословить их союз. Но отец не только не благословил их, но еще и запретил Петру жениться. Петр Андревич тотчас рассказал об этом Маше и предложил ей просит благословения у ее родителей, а там, со временем отец его согласится. Несмотря на то, что Маша оченю любила Гринева, она не могла пойти на такое. Марья Ивановна решила, что они не должны быть вместе, так как без благословения не будет им счастья. Александр сергеевич Пушкин считал, что нравственым идеалом является Марья Миронова. И я с ним полностью согласна. Эта девука показала себя гордой, честной и смелой особой. Марья Ивановна Миронова была дочерью коменданта "Белгородской крепости", Ивана Кузмича Миронова. Она была очень скромной и простой девушкой, но в то же время Маша очень гордая особа. И это автор хорошо изобразил.Марья Ивановна воспитывалась в очень хорошей семье и поэтому она была воспитанной и честной. Когда Гринев решил жениться на Маше, он послал отцу письмо, в котором просил благословить их союз. Но отец не только не благословил их, но еще и запретил Петру жениться. Петр Андревич тотчас рассказал об этом Маше и предложил ей просит благословения у ее родителей, а там, со временем отец его согласится. Несмотря на то, что Маша оченю любила Гринева, она не могла пойти на такое. Марья Ивановна решила, что они не должны быть вместе, так как без благословения не будет им счастья. Марья Ивановна воспитывалась в очень хорошей семье и поэтому она была воспитанной и честной. Когда Гринев решил жениться на Маше, он послал отцу письмо, в котором просил благословить их союз. Но отец не только не благословил их, но еще и запретил Петру жениться. Петр Андревич тотчас рассказал об этом Маше и предложил ей просит благословения у ее родителей, а там, со временем отец его согласится. Несмотря на то, что Маша оченю любила Гринева, она не могла пойти на такое. Марья Ивановна решила, что они не должны быть вместе, так как без благословения не будет им счастья.