Сделайте пожалуйста пунктационый разбор предложения : Дни - как ступеньки лестн??цы.
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Сделайте пожалуйста пунктационый разбор предложения : Дни - как ступеньки лестн??цы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[- - =]. Над подлежащим и сказуемым надо подписать, что они существительные. Дни - подлежащее, ступеньки - сказуемое, подчеркни их.
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