Найдите значение выражения : (5x-y)*(3y+x) при x=7 ,y=-5
Алгебра
Найдите значение выражения : (5x-y)*(3y+x) при x=7 ,y=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5*7-5)*(3*5+7) 1)30 2)22 3)360
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши слова в опредкленном порядке сначала так как они должны стоять в словаре п??ши правильно а пртом как в обратном береза
История
Русский язык
Повесть чучело Какие чувства вызвал у вас этот текст? как бы вы повели себя на месте Лены? А на месте и Одноклассников ?Напишите сочинение рассужде...
Русский язык
Английский язык