Повесть чучело Какие чувства вызвал у вас этот текст? как бы вы повели себя на месте Лены? А на месте и Одноклассников ?Напишите сочинение рассуждение на эту тему Озаглавьте его

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Повесть чучело Какие чувства вызвал у вас этот текст? как бы вы повели себя на месте Лены? А на месте и Одноклассников ?Напишите сочинение рассуждение на эту тему Озаглавьте его
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    Мои впечатления про произведение "Чучело". Мои впечатления об этом рассказе шокирующие. Как Ленка Бессольцева все издевательства ребят выдержала. Зачем она взяла всю вину на себя? А Димка подлец, слов на него не хватает. Если бы я была бы на месте Ленки , то я бы всё сразу рассказала бы ребятам и не брала бы всю вину на себя. В конце рассказа у меня слёзы так и текли, так и текли, а дедушка Ленки, Николай Николаевич Бессольцев молодец, что открыл музей в этом селе.      Вывод : В. К. Железников написал очень сильное, шокирующее произведение. Мне это произведение очень понравилось, оно учит тому, что не нужно издеваться над людьми, кем бы они не были, нужно сначала узнать чистую правду, а потом уже делать свои выводы.
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