ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО!!!!СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ:ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ!НА КАЗАХ??КОМ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ
Қазақ тiлi
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО!!!!СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ:ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ!НА КАЗАХ??КОМ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен кунде анама комектесем. Тосек салам ,уй жинайтын.
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