ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО!!!!СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ:ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ!НА КАЗАХ??КОМ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ

Қазақ тiлi

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ МНЕ СРОЧНО!!!!СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ:ДОМАШНИЕ ОБЯЗАННОСТИ!НА КАЗАХ??КОМ ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДИ ДОБРЫЕ

Автор: Гость