Запиши слова в опредкленном порядке сначала так как они должны стоять в словаре п??ши правильно а пртом как в обратном береза
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Запиши слова в опредкленном порядке сначала так как они должны стоять в словаре п??ши правильно а пртом как в обратном береза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ниче не понял пиши корректней
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