найдите значение выражения 8a + 250 при а: 12,15.
Математика
найдите значение выражения 8a + 250 при а: 12,15.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97.2+250=347.2 Как я это сделала: надо к а подставить число 12,15 и умножить друг на друга. Получается= 97,2 И теперь прибавляем к этому числу 250 Готово!
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