Найдите значение выражения:-9/25+0,21*8/3
Алгебра
Найдите значение выражения:-9/25+0,21*8/3
Ответ(ы) на вопрос:
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-9 : 25+0,21*8:3=-0.36+1.68:3=-0.36+0.56=0.4
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