Найдите значение выражения a^2-1/5a^2+5a при a=-2
Математика
Найдите значение выражения a^2-1/5a^2+5a при a=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну надо сначала сократить: а^2 и 5 а дом ножами на 5 получаем: а^2:5-а^2:5+5а:5=а^2-а^2+5а:5=5а:5=а В итоге получится -2
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