Найдите значение выражения a^2+b^2 если a-b=3 ab=10
Алгебра
Найдите значение выражения a^2+b^2 если a-b=3 ab=10
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