Найдите значение выражения: а)(-3,25+(-1 3/4))+(-1 4/9)) б)(-2/3+(-2/15))+(-1,85+(-1,35)) Помогите пожал??йста очень надо.
Математика
Найдите значение выражения: а)(-3,25+(-1 3/4))+(-1 4/9)) б)(-2/3+(-2/15))+(-1,85+(-1,35)) Помогите пожал??йста очень надо.
Ответ(ы):
Гость:
А) (-3,25+(-1 3/4))+(-1 4/9)=(-3,25+(-1,75))+(-1 4/9)=-5+(-1 4/9)=-6 цел. 4/9 б)(-2/3+(-2/15))+(-1,85+(-1,35))=(-10/15+(-2/15))+(-3,2)=-12/15+(-3,2)=-4/5+(-3,2)=-0,8+(-3,2)=-4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык