3 слововосочетания глагол+сущ

Русский язык
3 слововосочетания глагол+сущ
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Гость:
Написал книгу посмотрел в окно полил цветок помыл посуду
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