Помогите пожалуйста надо по этой картинке написать сочинение с прилагательным. 8 ??редложений.

Гость: Гость:

На этой картине мы видим как четыре лебедя плавают в озере. Маленькие волны подталкивают лебедей,тем самым помогая диким птицам плыть быстрее. Один из лебедей расправил крылья наверное хочет взлететь или наоборот ,приземлился. Лучи солнца отражаются в воде ,озеро блестит. Маленькая неприметная птичка сидит на нижней ветки дерева и смотрит куда-то в даль. На заднем фоне стоят полуголые деревья. Не далеко от птиц стоит ива,она опустила свои ветки к озеру будто просит у него воды. Всю эту картину украшают лебеди ,мне бы хотелось побывать на этом озере и покормить лебедей.