Помогите пожалуйста надо по этой картинке написать сочинение с прилагательным. 8 ??редложений.

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Помогите пожалуйста надо по этой картинке написать сочинение с прилагательным. 8 ??редложений.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На этой картине мы видим как четыре лебедя плавают в озере. Маленькие волны подталкивают лебедей,тем самым помогая диким птицам плыть быстрее.  Один из лебедей расправил крылья наверное хочет взлететь или наоборот ,приземлился.  Лучи солнца отражаются в воде ,озеро блестит.  Маленькая неприметная птичка сидит на нижней ветки дерева и смотрит куда-то в даль.  На заднем фоне стоят полуголые деревья. Не далеко от птиц стоит ива,она опустила свои ветки к озеру будто просит у него воды. Всю эту картину украшают лебеди ,мне бы хотелось побывать на этом озере и покормить лебедей.
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