Найдите значение выражения, предварительно упростив его а) 28+т+72 при т =87 б) н + 49 + 151 при н = 63

Математика
Найдите значение выражения, предварительно упростив его а) 28+т+72 при т =87 б) н + 49 + 151 при н = 63
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28+t+72=100+t Если t=87, то 100+87=187 2) n +49+151=n+200 Если n=63, то 63+200=263
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