Найдите значение выражения, предварительно упростив его а) 28+т+72 при т =87 б) н + 49 + 151 при н = 63

Математика

Найдите значение выражения, предварительно упростив его а) 28+т+72 при т =87 б) н + 49 + 151 при н = 63

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