Запишите слова добовляя буквы страница

Гость: Гость:

Стаскивать(безуд. гласная в корне), полотенце(безуд. гл. в корне), решетаВ корне), полотенцем(в окончании- ем) , серебристые( без.гл. в корне), листья(ь знак в корне), оттуда(в прист), пошёл(В корне), чуть(В корне), сошёл(В корне), аккуратно(В корне),снимать(В корне), листья, решето, очень, ещё, серебристая,ягодка,отдельно,будто, все, холодком,дядька.