Запишите слова добовляя буквы страница
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Запишите слова добовляя буквы страница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стаскивать(безуд. гласная в корне), полотенце(безуд. гл. в корне), решетаВ корне), полотенцем(в окончании- ем) , серебристые( без.гл. в корне), листья(ь знак в корне), оттуда(в прист), пошёл(В корне), чуть(В корне), сошёл(В корне), аккуратно(В корне),снимать(В корне), листья, решето, очень, ещё, серебристая,ягодка,отдельно,будто, все, холодком,дядька.
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