Найдите значения выражения (16495+b):c , если b = 41609;c=72
Математика
Найдите значения выражения (16495+b):c , если b = 41609;c=72
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(16495+41609):72=807 Ответ:807
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