. найдите значения вырожений применив вынесение общего множетеля за скобки
Математика
. найдите значения вырожений применив вынесение общего множетеля за скобки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(14+16)= 120 8(68-28)= 320 18(3+7)= 180 74(16-15)= 74 7(33+17)= 350 52(33-31)= 104
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