Найдити корни биквадратного уравнения: 1) 2y^4-5y^2-7=0 2) x^4+7x^2+10=0

Гость: Гость:

Вроде так) 1) Замена у^2=t. { это будет корень 2t^2-5t-7=0 D=b^2-4ac=(-5)^2-4*2*(-7)= =25+56=81 T=-b+{D/2a=5+9/4=3,5 T=-b-{D/2a=5-9/4=-1 2) замена: Х^2=t t^2+7t+10=0 D=b^2-4ac=7^2-4*1*10= =49-40=9 T=-b+{D/2a=-7+3/2=-2 T=-b-{D/2a=-7-3/2=-5