Один насос работал с 5 минут а другой такой же насос 3 минуты за это время оба насос?? выкачали 160 ведер воды Сколько ведер воды в кочевали каждый насос в минуту
Математика
Один насос работал с 5 минут а другой такой же насос 3 минуты за это время оба насос?? выкачали 160 ведер воды Сколько ведер воды в кочевали каждый насос в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+3=8 минут всего 2) 160:8=20 ведер за 1 минуту 3) 20*5=100 ведер 1 насос 4) 20*3=60 ведер второй насос
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