Один насос работал с 5 минут а другой такой же насос 3 минуты за это время оба насос?? выкачали 160 ведер воды Сколько ведер воды в кочевали каждый насос в минуту

Математика

Один насос работал с 5 минут а другой такой же насос 3 минуты за это время оба насос?? выкачали 160 ведер воды Сколько ведер воды в кочевали каждый насос в минуту

Автор: Гость