Найдти дополнение в целом тексте...Прошлым летом по мшарам прошел нтзовой пожар.Корни берез и ольхи подгорели.Деревья свалились и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы.Шли мы по кочкам,а между кочками та...

Русский язык

Найдти дополнение в целом тексте...Прошлым летом по мшарам прошел нтзовой пожар.Корни берез и ольхи подгорели.Деревья свалились и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы.Шли мы по кочкам,а между кочками там где кисла рыжая вода торчали острые как колья корни берез.Их зовут в Мещерском крае колками.Мшары зарасли брусникой и кукушкиным льном

Автор: Гость