Найдти дополнение в целом тексте...Прошлым летом по мшарам прошел нтзовой пожар.Корни берез и ольхи подгорели.Деревья свалились и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы.Шли мы по кочкам,а между кочками та...
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Найдти дополнение в целом тексте...Прошлым летом по мшарам прошел нтзовой пожар.Корни берез и ольхи подгорели.Деревья свалились и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы.Шли мы по кочкам,а между кочками там где кисла рыжая вода торчали острые как колья корни берез.Их зовут в Мещерском крае колками.Мшары зарасли брусникой и кукушкиным льном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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