Найти 1/2 чисел 18,26,32,46,92,50
Математика
Найти 1/2 чисел 18,26,32,46,92,50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.18:2=9 2.26:2=13 3.32:2=16 4.46:2=23 5.92:2=46 6.50:2=25
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