Найти "а" в уравнении : 3x+5x-2=3(x+2)(x-a)
Алгебра
Найти "а" в уравнении : 3x+5x-2=3(x+2)(x-a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A= 0,6( сначала найти х , а потом подставить и найти А )
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